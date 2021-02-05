Ulaştırma Bakanı: Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.
|05 Şubat 2021 12:37
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