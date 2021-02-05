1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

Adana'da dün damadının tabancalı saldırısında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
 05 Şubat 2021 12:50
+Aa- Yazdır
Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

Adana'da Hasan Atalay'ın (44), kendisine boşanma davası açan eşi Meryem Atalay (29) ile kayınpederi Mehmet K. (53) ve kayınbiraderi Halil İbrahim K.'yi (24) tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin 6 yıl önce nikah kıydığı, düğün yapmadıkları için Meryem Atalay'ın babasıyla birlikte yaşadığı ve boşanma açtığı, kayınpederinin evine giden Hasan Atalay'ın dehşet saçtığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren Mehmet K. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053 Sokak'taki apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Hasan ile Meryem Atalay çifti, 2015 yılında nikah yaptı. Düğün yapılmadığı için Meryem Atalay, ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Bu nedenle Atalay çifti arasında sürekli tartışma yaşandı. Meryem Atalay, eşine boşanma davası açtı.

Dün gece kayınpederinin evine giden Hasan Atalay, eşinden kendisiyle gelmesini istedi. Meryem Atalay bu teklifi geri çevirince cinnet geçiren Hasan Atalay, eve girerek yanında getirdiği tabancayla peş peşe ateş etti. Silahından çıkan kurşunlarla Mehmet K. başından, eşi Meryem Atalay göğsünden, kayınbiraderi Halil İbrahim K. ise elinden ve kolundan yaralandı. Ardından silahı kendi başına dayayan Hasan Atalay, tetiği çekip yaşamına son verdi. Meryem Atalay'ın annesi Selma K.'nin (52) ise bu sırada başka bir odada olduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hasan Atalay'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYINPEDER KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mehmet K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Meryem Atalay ile Halil İbrahim K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'BENİ SÜREKLİ OYALADIĞI İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Bu arada, olaydan birkaç gün önce Hasan Atalay ile kavga ettiği öne sürülen Meryem Atalay'ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu iddia edildi. Meryem Atalay'ın, hastane polisine verdiği ifadede, eşi Hasan Atalay'ın düğünü sürekli ertelediğini, bu nedenle de ayrı yaşadıklarını belirterek, "Beni sürekli oyaladığı için son bir aydır aramızda anlaşmazlıklar vardı. Ben de bu nedenle boşanma davası açtım" dediği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kardeşler arasındaki kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti
05 Şubat 2021 12:39		 Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
05 Şubat 2021 11:45
Başsavcılık 'Ahmet Şık' hakkında soruşturma başlattı
05 Şubat 2021 11:34		 Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
05 Şubat 2021 11:15
Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
05 Şubat 2021 10:48		 İçişleri, 1062 personel katımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' gerçekleştirdi
05 Şubat 2021 10:06
6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı
05 Şubat 2021 10:02		 4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu
05 Şubat 2021 09:35
Kopan elini poşete koydu, hastaneye gitti
05 Şubat 2021 09:11		 'Psikiyatrik tedavi gördüm' demişti! Kayıtsız katil
05 Şubat 2021 09:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:52 - Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:51 - Bakan Varank: İkinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor12:50 - Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı12:49 - Akşener, Antalya'da yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi12:39 - Kardeşler arasındaki kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti
12:37 - Ulaştırma Bakanı: Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz12:36 - Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım12:34 - 'Reform çalışmaları son noktaya, olgunlaşma noktasına geldi'12:33 - Esenyurt ilçesi 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 57 ili geride bıraktı12:32 - Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu12:32 - Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı
12:06 - Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü11:47 - OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı11:45 - Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti11:45 - Kurumsal posta hesabını, özel işlerde kullandı, işten atıldı... AYM hak ihlali yok dedi11:43 - '40 yaş üstü için yeni kadrolar tüm personele açılmalı'
11:43 - Yükseköğretim kurumlarının norm kadro yönetmeliğine kısmi Y.D. kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
CoronaVac 1
sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 6
deprem şamandıraları 2
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6
Dünyanın merkezine yolculuk 2
puan kasmamaya karar vermek 1
gondola binmek 4
ayça bingöl 1
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 6
ametist taşı 3
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam