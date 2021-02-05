Bakan Varank: İkinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor
Bakan Varank: 'Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler.'
|05 Şubat 2021 12:51
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