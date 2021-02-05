1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.544,36 puana yükseldi.
 05 Şubat 2021 13:20
+Aa- Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.544,36 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,46 puan artışla 1,544,36 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,97 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü
05 Şubat 2021 12:06		 Çeyrek altın 664 TL'ye düştü
05 Şubat 2021 11:13
Borsa güne yükselişle başladı
05 Şubat 2021 10:14		 Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
04 Şubat 2021 20:53
Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Şubat 2021 18:23		 Çeyrek altından rekor düşüş: 665 TL'ye geriledi
04 Şubat 2021 17:49
Doların düşüşü bugün de devam etti
04 Şubat 2021 17:32		 Merkez Bankası rezervleri arttı
04 Şubat 2021 14:55
Borsa güne yükselişle başladı
04 Şubat 2021 10:10		 Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı
03 Şubat 2021 21:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:52 - Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:51 - Bakan Varank: İkinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor12:50 - Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı12:49 - Akşener, Antalya'da yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi12:39 - Kardeşler arasındaki kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti
12:37 - Ulaştırma Bakanı: Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz12:36 - Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım12:34 - 'Reform çalışmaları son noktaya, olgunlaşma noktasına geldi'12:33 - Esenyurt ilçesi 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 57 ili geride bıraktı12:32 - Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu12:32 - Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı
12:06 - Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü11:47 - OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı11:45 - Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti11:45 - Kurumsal posta hesabını, özel işlerde kullandı, işten atıldı... AYM hak ihlali yok dedi11:43 - '40 yaş üstü için yeni kadrolar tüm personele açılmalı'
11:43 - Yükseköğretim kurumlarının norm kadro yönetmeliğine kısmi Y.D. kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kafkas Gülü 2
doru 2
enflasyon sepetinin güncellenmesi 3
Dürüstük 4
hüner coşkuner 3
Prof.Dr.Melih Bulu 1
muffin 1
Kripto parayla Starbucks'tan kahve alabileceğimiz gün 1
lpgli araç 3
nükleer tehlike 4
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam