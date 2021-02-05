'Gümüş, altına göre daha dirençli'
|05 Şubat 2021 13:41
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Doların baskısından kurtulan altında düşüş trendi devam ediyor. Hafta boyunca aşağı yönlü hareket eden altın fiyatları haftanın son iş gününe de düşüşle başladı. Altının ons fiyatı uzun bir aradan sonra 1800 doların altına indi. 410 liraya kadar gerileyen gram altındaki kayıp bu hafta 20 lirayı buldu. Altındaki bu düşüş gümüş fiyatlarında da hissedildi. Gram gümüş 6 lira 8 kuruş seviyesinde izliyor. Gelişmeleri değerlendiren Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın için 'aşırı satış yiyor' uyarısında bulundu. Şatıroğlu, gümüş konusunda olumlu yaklaşımını korudu.
Altın fiyatlarında son durum
Altının ons fiyatı 1798 dolara geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, Twitter hesabından altın ve gümüş için uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, " Altın dün 250 günlük üstel hareketli ortalamasını bir kere daha test etti ve üzerinde kaldı. Burada destek bulması çok önemli. Göstergeler aşırı satış bölgesinde. Tam yükselişin başlayacağı yer olarak görünüyor. Ancak bugün de artışı görmeden yükseliş başladı diyemeyiz." ifadelerini kullandı.
Gümüş altından daha güçlü
Gümüş fiyatlarında düşüş devam ederken gram altın 6 lira 8 kuruş bandına geldi. Gümüşün ons fiyatı 26,600 dolar seviyesini izliyor. Gümüş fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş altına göre daha güçlü durmaya devam ediyor. Altındaki düşüş gümüşü aşağı çekse de tekrar toparlandığını görüyoruz. 4 saatlikte gösterge AL'a döndü tekrar. ABD seansında da gücünü korursa yeniden 27,44 hedefine gidecektir." iddiasında bulundu.
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