Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYET UYARISI Milli Eğitim Bakanlığı özel yayınevlerinin yardımcı kaynak kitaplarını veya kendi mesleki çalışmalarını sosyal medya hesapları veya internet üzerinden yayınlayarak gelir elde eden öğretmenleri uyardı. Teftiş Kurulu Başkanlığı, tespiti halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağını belirtti.