Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi
|05 Şubat 2021 13:43
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir kişiyi darbederek öldüren zanlı tutuklandı.
Bentbaşı Mahallesi Trenyolu Sokak'taki evine girmeye çalıştığı sırada E.O.B. (21) tarafından darbedilen İhsan Maçın (58) ağır yaralandı.
Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Maçın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.O.B'yi yakalama çalışması başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyip 15 tanığın ifadesini alan ekipler, E.O.B. ve yanındaki kız arkadaşı N.N'yi (17) yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. N.N. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan E.O.B'nin N.N. ile içki içtikten sonra sokağa çıktığı ve İhsan Maçın'ı "kız arkadaşı olan N.N'ye baktığı" bahanesiyle için darbettiği öğrenildi.
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