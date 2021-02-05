1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İkinci el araçlar için tam alma zamanı'

İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, "Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir. Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak" şeklinde konuştu.
 05 Şubat 2021 13:45
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Pandemi dolayısıyla ikinci el araba pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor.

Ancak yetkililer, şu anda ikinci el araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor.

Satışlardaki düşüşün yüzde 30 - 40 arası olduğunu söyleyen oto galericiler, faiz oranlarının ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte piyasanın hareketleneceğini söylüyor.

Yaklaşık üç ay önce ikinci el piyasasında yaşanan büyük hareketliliğin yerini sessizlik aldı. Oto galericilerin bulunduğu pazarda müşteri seyrekliği gözden kaçmazken işlerde ki düşüş belli oluyordu. Satışlardaki düşüşün yüzde 30-40 arası olduğunu söyleyen oto galericiler, faiz oranlarının ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte piyasanın hareketleneceğini söylediler. Şu dönemin tam da ikinci el araç almak için fırsat olduğunu öngören galericiler, yaz döneminde ise bu fiyatlara araç bulmanın zor olacağını söylediler.

"BU DÖNEM TAM İKİNCİ EL ARAÇ ALMA DÖNEMİ"

İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, "Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir. Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olması etkili oluyor. İkinci el piyasasının hızlı olduğu dönemde biz haftada 6 arabaya kadar satıyorduk. Şu anda ise ayda 1-2 araç satıyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak" şeklinde konuştu.

"İŞLERDE YÜZDE 30-40 ARASI GERİLEME HİSSEDİYORUZ"

İkinci el piyasasının son 10 yılın gerisinde olduğunu söyleyen galerici Yunus Ete, "İşlerde yüzde 30-40 arası gerileme hissediyoruz. Bunun sebebi pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyoruz. Düzelmesini ümit ediyoruz. Nisan ayından sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Şu anda fiyatlarda yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz. Yazın günde 5-6 araç satıyorken şimdi ise haftada 1-2'ye düştü" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
LPG'li araçlar, benzinliye göre 2 litre daha fazla yakıt yakıyor
04 Şubat 2021 21:46		 Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu
03 Şubat 2021 21:37
TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak
03 Şubat 2021 11:08		 Satışların yüzde 80'ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu
02 Şubat 2021 22:53
Kilometresi yüksek araçlara rağbet arttı
02 Şubat 2021 21:39		 Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti
31 Ocak 2021 11:20
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
31 Ocak 2021 10:06		 Ünlü otomobil üreticisinden önemli benzin ve dizel motor kararı
29 Ocak 2021 09:40
VW, 'en çok araç satan şirket' unvanını kaptırdı
28 Ocak 2021 20:54		 2020 yılında ikinci el araç fiyatları neden yükseldi?
27 Ocak 2021 10:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki14:53 - Kavala ve Barkey'in '15 Temmuz darbe girişimi' davasına devam edildi14:50 - Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi14:49 - Erdoğan: Yürekleri yetse beni de istifaya davet edecekler14:36 - Başsavcı Kocaman'a yönelik ifadelerinden dolayı Demirtaş savunma yaptı14:34 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar ile görüştü
14:34 - MEB'den unvan değişikliği sınavı hakkında yeni duyuru14:29 - 'Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı'14:23 - MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı14:23 - Özel gereksinimli öğrencilerin velileri için rehber kitapçık hazırlandı14:18 - 2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı14:06 - Türkiye 2020'de en çok neleri şikayet etti?
14:04 - PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim13:54 - Kovid aşıları kayboldu... Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı13:51 - İstanbul'un en kalabalık ilçeleri... Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı13:45 - 'İkinci el araçlar için tam alma zamanı'13:44 - Hamileler ve emziren anneler için Kovid-19 aşısı önerisi
13:43 - Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünyanın merkezine yolculuk 2
anket 1
freed from desire 1
Atmaca 3
Müzeyyen Senar 2
blöf yapmak 2
etiket 1
büyü yapmak 2
wısc-r 1
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam