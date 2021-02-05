PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim
PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında, 8-13 Şubat tarihlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak
|05 Şubat 2021 14:04
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PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında, 8-13 Şubat tarihlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
PTT, bu kapsamda Sevgililer Günü'ne özel 8-13 Şubat dönemindeki iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.
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