Erdoğan: Yürekleri yetse beni de istifaya davet edecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalar da bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bahçeli ile yeni Anayasa konusu gündeme geldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Bu işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor, dün akşam HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve gösteriler bunun göstergesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başı da var.

Bunlar içerisinde akademisyenler de var. Bu ülke bir hukuk devletidir. YÖK'ün bir yetki alanı var ve tabii cumhurbaşkanının buradaki yetkileri var.

Bundan önce de Boğaziçi'ne iki rektör atadım. Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa diyecekler.

Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.

ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ

ABD olayları kınıyor, seçim öncesi olaylardan utanmadılar mı? Zenci vatandaşlarınızı polisleriniz yere yatırıp öldürdüler. Bunun hesabını nasıl verecekler. Yahu Macron sen önce Sarı Yeleklileri çöz. Muhalefet huzurumuzu kaçırmanın peşimde.

Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Boğaziçi geri gidiyor, tekrar ayağa kaldırma derdindeyiz. Oradaki yavruları teröre peşkeş çektirmeyiz.

HDP'NİN CHP ZİYARETİ

Bu gidiş gelişlerin kararını 2023'te millet verir.

LİBYA'DAKİ TÜRK ASKERİ

Türkiye' Libya'dan asker çeksin diyor. Macron bu işi öğrenemedi. Türkiye orada keyfinden bulunmuyor. Kendilerinin işgal ettikleri Mali'den gelenler var. Türkiye bir yere barış için gider. Libya davet etmiştir ve bu davet üzerine biz orada bulunuyor.