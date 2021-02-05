'Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı'
Bakan Pekcan: 'Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı'
|05 Şubat 2021 14:29
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, faturasında Türk lirası (TL) karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandığını bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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