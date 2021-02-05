1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar ile görüştü

Mithat Sancar:- "Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Herhangi bir muhalefet partisini dışarda bırakma, görüşmeme gibi bir tavrımız yok"
 05 Şubat 2021 14:34
+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle görüştü.

Sancar, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerini ziyaret etmeye devam ettiklerini belirten Sancar, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede Türkiye gündemindeki bütün başlıkları ele aldıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını, bundan sonraki durağın da Gelecek Partisi ile Deva Partisi olacağını söyledi.

Üniversitelere rektör, belediyelere kayyum atamasının OHAL ile gelen bir uygulama olduğunu ifade eden Sancar, görüşmede bu uygulama ve yaklaşıma tüm muhalefet partilerinin ortak bir tutum sergileyebilmelerinin önemine işaret ettiklerini anlattı. Muhalefetin demokratik hakların kullanımı konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Sancar, "Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Herhangi bir şekilde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de gündeme gelmedi ama seçim güvenliği en temel meselelerden biridir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzu gördük." diye konuştu.

Demokratik parlamenter sisteme dönüşün muhalefet partileri arasında bir ortak program maddesi olduğunu aktaran Sancar, bu temel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası'nın ilham kaynağı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Sancar, 1921 Anayasası'nın olduğu gibi bugüne uyarlanmasının söz konusu olamayacağını ancak güçlü parlamento ve güçlü yönetimler konusunda bu Anayasa'dan yola çıkmanın mümkün olduğunu belirterek "İktidarın gündeme getirdiği Anayasa değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten yeni bir Anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konduğunu düşünmüyoruz. İktidar, sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor." dedi.

- "Randevu talebimiz konusunda, CHP'de bir tereddüt görmedik"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sancar, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme talebi olup olmayacağı" sorusu üzerine, "Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra o konuda da tavrımızı ve kararımızı sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir muhalefet partisini dışarda bırakma, görüşmeme gibi bir tavrımız yok." dedi.

"CHP'nin zaman zaman kendileriyle görüşmeleri konusunda çekinceleri olduğu" yönündeki bir soruya da Sancar, "CHP'nin böyle bir çekincesi olduğu tespitini açıkçası abartılı buldum. İhtiyaç duyulduğunda heyetlerimiz görüşebiliyor ve bunlar gizli saklı değil. Bizim randevu talebimiz konusunda da CHP'de bir tereddüt görmedik. Bu tereddütlerin, diğer partilerde varsa mutlaka aşılması gerektiğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

Mithat Sancar, "ortak basın açıklaması yapılmamasının görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusunu ise "Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yönetimin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yönetimi diğer partilere kendimiz önerdik." şeklinde yanıtladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki
05 Şubat 2021 14:58		 Erdoğan: Yürekleri yetse beni de istifaya davet edecekler
05 Şubat 2021 14:49
Özel gereksinimli öğrencilerin velileri için rehber kitapçık hazırlandı
05 Şubat 2021 14:23		 Bakan Varank: İkinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor
05 Şubat 2021 12:51
'Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz'
05 Şubat 2021 12:37		 Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor
05 Şubat 2021 11:26
Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
05 Şubat 2021 11:10		 AK Parti'den ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi
05 Şubat 2021 10:57
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
05 Şubat 2021 09:15		 Anayasa hazırlığı muhalefeti hareketlendirdi
05 Şubat 2021 07:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:58 - Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki14:53 - Kavala ve Barkey'in '15 Temmuz darbe girişimi' davasına devam edildi14:50 - Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi14:49 - Erdoğan: Yürekleri yetse beni de istifaya davet edecekler14:36 - Başsavcı Kocaman'a yönelik ifadelerinden dolayı Demirtaş savunma yaptı14:34 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar ile görüştü
14:34 - MEB'den unvan değişikliği sınavı hakkında yeni duyuru14:29 - 'Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı'14:23 - MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı14:23 - Özel gereksinimli öğrencilerin velileri için rehber kitapçık hazırlandı14:18 - 2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı14:06 - Türkiye 2020'de en çok neleri şikayet etti?
14:04 - PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim13:54 - Kovid aşıları kayboldu... Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı13:51 - İstanbul'un en kalabalık ilçeleri... Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı13:45 - 'İkinci el araçlar için tam alma zamanı'13:44 - Hamileler ve emziren anneler için Kovid-19 aşısı önerisi
13:43 - Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankasının faiz açıklaması sonrası dolar düştü
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayça bingöl 1
blöf yapmak 2
sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 6
Kafkas Gülü 2
wısc-r 1
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 6
adamını bulmak 1
zaytung 4
muffin 1
Hediye alma,menfaat sağlama yasağı 2
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam