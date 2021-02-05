MEB'den unvan değişikliği sınavı hakkında yeni duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru

Bakanlığımız personeline yönelik 02-03-04 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı, e-Sınav olarak yapılacak olup başvuru şartları Ek'teki Kılavuzlarda açıklanmıştır.

NOT: Daha önce başvuruda bulunanlarla birlikte, gerek daha önce başvuruda bulunamayanların, gerekse başvuruda bulunup sınav ücretini yatıramayanların ve bu sınava ilişkin başvuru şartlarını sonradan kazananların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranından giriş yapabileceklerdir.

Ek kılavuz için tıklayınız.

Kılavuz için tıklayınız.

Ek-1 Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvanlar Bazında Boş Kadro Sayılarını Gösteren Tablo için tıklayınız.

Ek-2 Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Konu Başlıkları, Ağırlık Yüzdeleri ve Soru Sayılarını Gösteren Tablo için tıklayınız.

Ek-3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Öğretim Programlarının Eşleştirme Tablosu için tıklayınız.

