Başsavcı Kocaman'a yönelik ifadelerinden dolayı Demirtaş savunma yaptı
|05 Şubat 2021 14:36
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunması için söz verdi.
Mahkemenin usul eksikliği nedeniyle iddianameyi iade etmesi gerektiğini ileri süren Demirtaş, "Kocaman'a yönelik söz konusu ifadeleri 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmamda sarf ettim. O anda suç duyurusunda bulunulmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ardından suç duyurusunda bulundular." ifadelerini kullandı.
Siyasi saiklerle tutukluluğunun devam ettiğini savunan Demirtaş, Kobani eylemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını, o dönem ifadelerinin alınmadığını ancak yıllar sonra aynı delillerle ifade verip yeniden tutuklandığını iddia etti.
Kimseyi hedef göstermediğini savunan Demirtaş, Yüksel Kocaman'ın "yargı etiğine aykırı" davranarak iddianame hazırlattığını öne sürdü.
Taleplerin alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.
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