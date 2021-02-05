Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi ve darbe davaları birleştirildi
Osman Kavala'nın "casusluk" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılandığı davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme bu dava ile Kavala'nın yargılandığı "Gezi eylemleri" davası ile birleştirilmesine karar verdi. Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
|05 Şubat 2021 15:51
|+Aa- Yazdır
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre başkonsolosları, İspanya ve Almanya büyükelçileri, Amerika ve Fransa konsolosluk temsilcileri ile Fransa büyükelçilik temsilcisi izleyici olarak katıldı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak duruşmaya katıldı.
Dinlenen tanıkların ardından kararını açıklayan mahkeme dava dosyasının Kavala'nın yargılandığı "Gezi eylemler" davası ile birleştirilmesine karar verdi. Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu
05 Şubat 2021 16:29
|Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi
05 Şubat 2021 15:13
|Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi
05 Şubat 2021 13:43
|Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
05 Şubat 2021 12:50
|Kardeşler arasındaki kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti
05 Şubat 2021 12:39
|Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
05 Şubat 2021 11:45
|Başsavcılık 'Ahmet Şık' hakkında soruşturma başlattı
05 Şubat 2021 11:34
|Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
05 Şubat 2021 11:15
|Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
05 Şubat 2021 10:48
|İçişleri, 1062 personel katımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' gerçekleştirdi
05 Şubat 2021 10:06