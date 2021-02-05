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Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi

'Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?' polemiğinin devam ettiği sırada pastırma üreticileri, durumu fırsata çevirerek zam yaptı. Geçen yıl içerisinde iki defa zam gören Kastamonu pastırmasının fiyatı 140 liradan 180 liraya yükseldi.
 05 Şubat 2021 14:54
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Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi

Son yıllarda Kayseri ile pastırma rekabetine giren Kastamonu pastırması, ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını işaret etmesiyle talep görmeye başladı.

Ünlü gurme Vedat Milor'un düzenlediği 'Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?' diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti.

Canan Karatay: Doğal pastırmayı paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz Kayseri mi yoksa Kastamonu mu? Tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri ise yaşanan polemiği fırsata çevirdi. Her geçen gün talep gören ve son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, geçen yıl iki defa zam gördü.

1 yıl geçmeden 40 TL zam

Geçtiğimiz yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlandı. Vedat Milor'un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi.

20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması, 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Geçtiğimiz yıl iki defa Kastamonu pastırmasının zamlanması üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi. Vatandaşlar, pastırma polemiği devam ettiği sürece Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti.
DHA
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