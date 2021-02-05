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Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki

Çavuşoğlu: "Burada öğrenci olmayıp da her zaman olduğu gibi vandalizmi ön plana çıkarmaya çalışan, devlete karşı olan grupların, işin içine girdiğini görüyoruz"- "Özgürlük, demokrasi tamam güzel ama başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, devletin düzenini bozacak adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor"
 05 Şubat 2021 14:58
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Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde öğrenci olmayıp vandalizmi ön plana çıkaran, devlete karşı olan grupların da yer aldığını belirterek, "Devletin düzenini bozacak adımlardan herkesin kaçınması gerekir." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Belediyesinde gerçekleşen Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin öğrencilerin demokratik eylemler içinde olabileceğini, her zaman ifadelerini özgürce söyleyebileceğini aktaran Çavuşoğlu, ancak burada farklı bir boyut bulunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Daha önceki bazı gösterilerde olduğu gibi burada öğrenci olmayıp da her zaman olduğu gibi vandalizmi ön plana çıkarmaya çalışan, devlete karşı olan grupların, işin içine girdiğini görüyoruz. Böyle olunca yani demokratik bir eylemin dışına çıkınca da devlet de kamunun düzenini sağlamak için gerekli tedbirleri almak durumunda. Özgürlük, demokrasi tamam güzel ama başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, devletin düzenini bozacak adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor."

- "Dünyanın her yerinden Alanya'da yaşamak isteyen insanlar var"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"na göre Alanya nüfusunun 330 bini geçtiğinin hatırlatılması üzerine, Çavuşoğlu, Alanya'nın sürekli büyüdüğünü kaydetti.

Alanya'nın güzelliği ve sunduğu fırsatlar ile göç aldığını anlatan Çavuşoğlu, "Turizm sezonunda geçen sezon düşüş olmasına rağmen Alanya nüfusunda düşüş olmadı. Tam tersine yükseliş var. Sadece Avrupa ülkelerinden değil, dünyanın her yerinden Alanya'dan mülk alıp yaşamının bir kısmını burada geçirmek isteyen insanlar var. Dolaysıyla Alanya gelişiyor, büyüyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ilçede hem belediyenin hem de hükümetin hizmetlerini artırarak devam ettirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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