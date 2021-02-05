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KKTC'de mutasyon virüs tespit edildi

KKTC'de son günlerde artan Covid-19 vakalarına, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün neden olduğu belirlendi.
 05 Şubat 2021 15:22
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KKTC'de mutasyon virüs tespit edildi

KKTC'de son günlerde artan Covid-19 vakalarına, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün neden olduğu belirlendi.

İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu korona virüs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tespit edildi. Yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Covid-19 tanısı konmuş 17 örnekte yapılan analizlerde, B117 olarak bilinen İngiliz varyantının KKTC'de yayıldığı saptandı. Analizlerde 17 örnekten 9'unda B117 varyantı olduğu tespit edildi" denildi.

Şubat ayındaki vakaların yüzde 80'i mutasyon kaynaklı

KKTC'de İngiltere mutasyonuna ait ilk vaka 13 Ocak'ta görüldü. 3 Şubat'ta ise Covid-19 tanısı konulan 10 vakadan 8'nin "B117" varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50'nin üzerine çıktığı KKTC'de, bu artışın nedeninin ilk kez İngiltere'de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: "KKTC'de İngiltere mutasyonunun yayıldığını saptadık"

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Covid-19 PRC Tanı Laboratuvarında yaptıkları analizlerde, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan N501Y mutasyonuna sahip B117 İngiliz varyantının KKTC'de Ocak 2021'in ortalarında görülmeye başlandığını tespit ettiklerini söyledi. Bu mutasyonun hızlı bir yayılım göstererek, son günlerde enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, mutasyona uğramış virüsün, KKTC'deki Covid-19 vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu söyledi. Yeni varyantın hastalığın seyrini değiştirmediğini ancak daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, "İngiliz varyantı korona virüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerini 0.4 ile 0.7 arasında değiştirerek bulaşıcılığı yüzde 50 ila yüzde 75 oranında artırıyor" dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu'nun yaptığı analizlerde de korona virüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren "Ro değerinin" de bugün itibariyle KKTC'de 3.25 olarak belirlendiğini söyledi. Mutant virüsün hızının azaltılması için korunma tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Ekip olarak çok geniş bir uzman kadro ile Covid-19'la mücadele ederken, bilimsel veriler ışığında sürecin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi adına akademik çalışmalara da devam ettiklerini dile getirdi.

DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Laboratuvarı sorumlularından ve araştırmacısı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda yaptıkları SARS-CoV-2 mutasyonunun tespiti analizleri sonucunda, KKTC'de "B117" İngiliz varyantı olarak bilinen "N501Y" mutasyonunun saptandığını söyledi. Bu yeni mutasyonun enfeksiyon sayısının artmasına yol açtığını belirten Doç. Dr. Ergören, İngiliz mutantının virüsün insan hücrelerini bağlayan ve girişini kolaylaştıran S proteinlerinde oluşan mutasyonla ortaya çıktığını söyledi. Doç. Dr. Ergören "Yeni SARS-Co-V-2 varyantı, virüsün ACE2 reseptörüne daha sıkı bağlanmasına izin verdiğinden endişe oluşturuyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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