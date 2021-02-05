Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı buralardan öğrenebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların Covid-19 aşılamasında aşı yapılacak grupta olup olmadıklarını e-Nabız uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj ile öğrenebileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı e-Nabız uygulaması üzerinden veya kısa mesaj (SMS) ile öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, uygulama marketleri üzerinden indirerek veya internet sayfasından e-Nabız'a giriş yaptıktan sonra aşılama gruplarında yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. İnternet erişimi olmayan vatandaşlar ise aşı yapılacak grupta olup olmadığını kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için "AŞI" yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp "2023"e kısa mesaj (SMS) gönderebilecek. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)