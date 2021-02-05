Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklanırken diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 aktif uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahıslardan 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul eski öğrencisinin de aralarında olduğu 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.