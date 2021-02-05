Bu ilimizde kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Bolu'da 2020 yılında kadın nüfusunun, erkeklerin nüfusundan 2 bin 122 kişi fazla olduğu açıklandı. Verileri değerlendiren kadınlar ise sayılarının fazla olmasının kadına şiddeti azaltacağını düşündüklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye'nin 2020 yılı nüfus oranlarını açıkladı. Bolu'nun 2019 yılında 316 bin 126 olan nüfusu 2020 yılında 314 bin 802'ye düştü. 2018 ve 2019 yıllarındaki nüfusu yüzde 13.7 artan Bolu'nun 2020 yılındaki nüfusunda eksi 4.2 oranında düşüş yaşandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Bolu'da yaşayan kadınların sayısı 2020 yılında erkekleri geçti. Bolu nüfusunun 156 bin 340'ını erkekler oluştururken kadınların nüfusu 158 bin 462 oldu. Yabancı nüfus dağılımına göre ise 2019 yılında Bolu'da 10 bin 651 yabancı uyruklu kişi yaşarken bu rakam 2020 yılında 10 bin 174'e düştü. Kentte bulunan yabancıların 5 bin 413'ünü erkekler 4 bin 761'ini ise kadınlar oluşturdu.

"Şiddet azalır"

Kadınların sayısının fazla olmasının güzel bir sonuç olduğunu söyleyen Elif Sevim, "Daha güzel olacak. Kadınlar daha güzel çünkü. Belki şiddet biraz daha azalır. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama kadınların erkeklerden fazla olması şiddeti azaltır diye umuyorum" dedi.

"Sayıda da eşit olması lazım"

Kadın erkek nüfusunun eşit olması gerektiğini ifade etmediğini belirten Gürsel Altunbezel ise "Biz öyle bir şey görmüyoruz ama istatiksel olarak doğrudur. Kadın sayılarının fazla olması iyi değil bence eşit olması lazım. Yük erkeklerin omzunda. Kadına fazla bir şey yok. Fazlalık olmaması lazım. Kadın erkek eşitse rakamlarda da eşit olması lazım" şeklinde konuştu.

"Erkek olacağına kadın olsun daha iyi"

Sokakta dolaşan insanlara baktığında erkek nüfusunun fazla olduğunu dile getiren Yunus Emre Gümrah ise "Dışarıya baktığımda erkek sayısı daha fazla gibi görünüyor. Kadınlar daha çok evde. Erkekler dışarıda. Erkek olacağına kadın olsun daha iyi" diye konuştu.