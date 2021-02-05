KKTC'den gemiyle gelen 3 FETÖ şüphelisi muvazzaf asker tutuklandı
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranırken KKTC'den gemiyle geldikleri sırada gözaltına alınan üsteğmen rütbesinde muvazzaf 3 asker tutuklandı.
|05 Şubat 2021 16:13
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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranırken KKTC'den gemiyle geldikleri sırada gözaltına alınan üsteğmen rütbesinde muvazzaf 3 asker tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve dün KKTC'den Mersin'e gemi ile giriş yaptıkları sırada Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan üsteğmen rütbesinde muvazzaf askerler S.Y, M.Y.S. ve M.K.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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