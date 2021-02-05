İhraç öğretmene FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan ihraç öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|05 Şubat 2021 16:24
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Kayseri'de FETÖ/PYD terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılanan ihraç öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.E. ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan M.E., "Ben vatanıma, milletime hizmet etmiş bir öğretmenim. Bu suçlama benim için çok ağır bir suçlama. Hayatımda terör suçu olacak hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamaya çevrem bile inanmadı. Ben üzerime atılı bu suçları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık M.E.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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