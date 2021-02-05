Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde bir şahıs yeğenini silahla öldürerek komşusunun arazisine gömdükten sonra pişman olarak jandarmaya teslim oldu.

Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde dün meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hasan Arıcı (52) isimli şahıs yeğeni 32 yaşındaki Hasan Arıcı'yı sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahla vurarak öldürdü. Amca Arıcı öldürdüğü yeğeninin bir başkasının arazisine gömdü. Amca Arıcı bugün öğle saatlerinde ise köy muhtarına yeğenini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından amca Arıcı'nın söylediği yer kazılarak yeğeni Hasan Arıcı'nın cesedi topraktan çıkarıldı. Ölen yeğen Arıcı'nın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi'ne gönderilirken amca Hasan Arıcı ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.