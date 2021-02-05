1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde bir şahıs yeğenini silahla öldürerek komşusunun arazisine gömdükten sonra pişman olarak jandarmaya teslim oldu.
 05 Şubat 2021 16:29
+Aa- Yazdır
Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu

Rize'nin Güneysu ilçesinde bir şahıs yeğenini silahla öldürerek komşusunun arazisine gömdükten sonra pişman olarak jandarmaya teslim oldu.

Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde dün meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hasan Arıcı (52) isimli şahıs yeğeni 32 yaşındaki Hasan Arıcı'yı sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahla vurarak öldürdü. Amca Arıcı öldürdüğü yeğeninin bir başkasının arazisine gömdü. Amca Arıcı bugün öğle saatlerinde ise köy muhtarına yeğenini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından amca Arıcı'nın söylediği yer kazılarak yeğeni Hasan Arıcı'nın cesedi topraktan çıkarıldı. Ölen yeğen Arıcı'nın cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi'ne gönderilirken amca Hasan Arıcı ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 6'ya çıktı
05 Şubat 2021 17:36		 Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında
05 Şubat 2021 17:33
Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi ve darbe davaları birleştirildi
05 Şubat 2021 15:51		 Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi
05 Şubat 2021 15:13
Balıkesir'de darbedilen kişi yaşamını yitirdi
05 Şubat 2021 13:43		 Adana'daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı
05 Şubat 2021 12:50
Kardeşler arasındaki kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti
05 Şubat 2021 12:39		 Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
05 Şubat 2021 11:45
Başsavcılık 'Ahmet Şık' hakkında soruşturma başlattı
05 Şubat 2021 11:34		 Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
05 Şubat 2021 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 7. sıraya yükseldi17:51 - Twitter, Bakan Soylu'nun iki paylaşımını daha kısıtladı17:48 - FETÖ medyası bu sitelere ortak manşet attırdı17:43 - Numan Kurtulmuş'tan tartışılan fotoğrafa ilişkin açıklama17:38 - Çeyrek altın 650 TL barajında17:36 - Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 6'ya çıktı
17:33 - Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında17:32 - Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' istifası17:23 - MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında17:15 - ABD Büyükelçisinden, Bakan Soylu'nun 15 Temmuz açıklamalarına cevap17:09 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması17:05 - Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar
17:03 - Osmanlı'nın kurulduğu eski Bilecik ve yeni gelişen Bilecik birleşecek16:58 - Başkentin 'Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı16:42 - Görüntüler tepki çekmişti! Fırının faaliyetleri durduruldu16:38 - İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı16:32 - Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
16:29 - Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı
2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç aylar 3
altın 4
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
Alkarısı 2
Dünyanın merkezine yolculuk 2
etiket 1
Kamu yönetiminde şeffaflık 1
Teknoloji şirketlerinin ülkelerden daha güçlü olması 3
laz böreği 1
alturizm-altürizm 1
SON İLANLAR
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam