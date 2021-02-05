Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
|05 Şubat 2021 16:32
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.
Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Osmanlı'nın kurulduğu eski Bilecik ve yeni gelişen Bilecik birleşecek
05 Şubat 2021 17:03
|Başkentin 'Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı
05 Şubat 2021 16:58
|İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı
05 Şubat 2021 16:38
|Bu ilimizde kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti
05 Şubat 2021 16:02
|Kafa kafaya çarpışan koçlar öfkelerinin kurbanı oldu
04 Şubat 2021 17:11
|Demir keserken yüzü parçalandı: Hatırladığım zaman kabus görüyorum
04 Şubat 2021 16:53
|Meteorolojiden iki şehir için çığ uyarısı
04 Şubat 2021 16:13
|Hatay Yayladağı'nın yeni Belediye Başkanı belli oldu
04 Şubat 2021 12:32
|Tabiat harikası Akdağ'daki kış güzelliği hayran bırakıyor
03 Şubat 2021 22:33
|129 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfırlandı
03 Şubat 2021 18:50