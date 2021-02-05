Başkentin 'Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Bisiklet Yolu Projesi"nin ilk etabı, trafik kazasında hayatını kaybeden genç bisikletçi Umut Gündüz'ün adıyla, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamı 53,6 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"nin 2,5 kilometrelik ilk etabı Milli Kütüphane-Beşevler güzergahının tamamlanmasının ardından, EGO Genel Müdürlüğünce ilk sürüş etkinliği düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, bisiklet yolunun ilk etabına, bisiklet sürerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün adı verildi.

Etkinlikte konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, genç bisikletçi Umut Gündüz'ün, kendilerine projenin her anında ışık olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Alkaş, Ankara trafiğini bisikletliler için güvenli hale getirmek amacıyla üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ve bisiklet yolu ağını Ankara geneline yaymak istediklerini ifade etti.

Diğer güzergahlar için de çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini bildiren Alkaş, ulaşım planlamasında bisiklet yollarının önem taşıdığına dikkati çekti.

Alkaş, Türkiye'de ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu araçların baz alındığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çevre dostu projeyle, ulaşım anlayışını değiştirmek, alışılagelmiş uygulamaların dışına çıkmak ve Ankara'yı saracak bisiklet yollarıyla insan odaklı ulaşım modellerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bisiklet yollarımızın güzergah seçimindeki ilk önceliğimiz, toplu taşıma sistemlerine entegre olmasıdır. Bu nedenle Milli Kütüphane-Beşevler metro istasyonlarına entegre olan bisiklet yolumuzla ulaşımın kolaylaştırılması ve özel taşıt kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Geriye kalan 8 güzergahımız için de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kentsel alanlarda hava ve gürültü kirliliği, trafik sıkışıklığı, fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyon oranının azaltılmasını hedeflediklerini belirten Alkaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından alınan 60 bin avro hibeyle bisiklet yollarının teknik etüt ve analiz çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Öğrencilerden ve rektörlüklerden gelen talepler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içinde 9 etaptan oluşan projeye ek olarak üniversiteleri dahil ettiklerini belirten Alkaş, Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde 4,4, Gazi Üniversitesi kampüsünde 2,6, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerleşkesinde 1,2 ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,6 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamlayarak ağı genişlettiklerini ifade etti.

Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile "SMART Ankara Projesi"ni başlattıklarını açıklayan Alkaş, "SMART Projesi kapsamında, vatandaşların kiralayabileceği ve istasyonsuz hizmet verecek 408 elektrikli bisiklet, şehirde şarj edilmelerini sağlayacak 34 şarj/park istasyonu, 480 EGO otobüsüne takılmak üzere bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının merdivenlerinde bisiklet taşımayı kolaylaştıracak 1290 metre bisiklet rampası, bisiklet kiralama işinde saha operasyonları için kullanılacak 2 kamyonet, bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla 2 bisiklet sayacı alınacaktır." bilgisini paylaştı.

- "Başkentte bisiklet kullanma oranının yüzde 3 olması acımızdı"

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise acısını hala yüreklerinde hissettikleri Umut Gündüz'ü andı.

Gelişen teknolojiyle değişen tüketim ve lüks alışkanlıkların hareketsiz bir toplum meydana getirdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Aile başına 4 otomobilin düştüğü, bisiklet oranının çok düşük olduğu bir kentte yaşıyoruz. 100 yıllık bir başkentte bisiklet kullanma oranının yüzde 3 olması bizim acımızdı. Anayasada ve Karayolları Trafik Kanunu'nda mevcut olan hakkı, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz, Ankaralılara bir seçim vaadi olarak değil değerlilik olarak değerlendirdi. Bisikletin diğer ulaşım araçlarına yapılan harcamaları düşürmesi, esnek hareket sağlaması ve kent merkezine ticari anlamda hareketlilik getirmesi çok önemli." açıklamasında bulundu.

- "Bisiklet yoluna oğlumuzun adının verilmesi bizi sevindirdi"

Evlatlarının adının yaşatılacağı bisiklet yolundaki etkinliğe katılan anne Asuman ve baba Menderes Gündüz, duygulu anlar yaşadı.

Proje haberini kendilerine oğlu Umut'un verdiğini anlatan Menderes Gündüz, projenin Ankara için çok büyük bir kazanım olduğunu, bisiklet yoluna oğlunun adının verilmesinin kendilerini sevindirdiğini bildirdi.

Bisiklet yollarının desteklenmesini istediğini belirten Gündüz, Ankara'ya "mavi yollar"ın çok yakıştığını ve devamının geleceğinden emin olduğunu söyledi.

Bisiklet yolunda pedal çeviren Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk da bisiklet kullanıcısı olduğunu ve etkinlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Bisiklet yolunu beğendiğini ve projenin önemli bir icraat olduğunu belirten Kolk, Mansur Yavaş'ın emeğini ve vizyonunu takdir ettiğini dile getirdi.

Bisiklet gönüllüsü Onur Şanlı, Ankara'da yıllardır bisiklet yollarının yapılmasını beklediklerini kaydederek, hizmet için Yavaş'a teşekkür etti.

Etkinliğe, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, bisiklet dernekleri temsilcileri ve çok sayıda bisikletsever katıldı.