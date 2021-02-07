Menderesleri ile meşhur Perşembe yaylası

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak doğal güzelliklerin bilinirliği de artmaya başladı. Hal böyle olunca harika bir fotoğraf ile zenginleşen noktaları birçok insan görmek istemeye başladı. Sosyal medyanın meşhur ettiği en güzel yerlerden biri de Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası oldu. Yayla üzerinde akan çayın oluşturduğu mendereslerin görüntüsü ise gerçekten gören herkesi mest ediyor. Ülkemizde bir çok noktada bulunsa da böylesine bakir ve büyük haline her yerde ulaşamıyoruz. Dünyanın birçok yerinden dahi görücüsü artmaya başlayan Perşembe Yaylası nasıl bir yermiş, sizler için gezdik.

PERŞEMBE YAYLASI NASIL BİR YER?

Perşembe Yaylası, Ordu'nun en güneyinde kalan ilçelerden biri olan Aybastı ilçesindeki tepelerin üzerinde 1500 rakımda bulunmakta. Ordu'nun Doğu Anadolu'ya geçtiği güzergahlardan biri de buradan geçmekte. Her geçen gün gelişen yaylanın doğal güzellikleri ise kendi halinde kalmaya devam ediyor.

Perşembe Yaylası tepelerin tam arasında yer alıyor. Bölgedeki iki hakim tepenin ortasından ise bir ucu göle bir ucu da Çiseli Şelalesine ulaşan Gökçebey Deresi akıyor. Dere boyunca bir kaç kola ayrılan mendereslerin içi ayrı bir fauna oluşturmuş. Kurbağaların, nilüferlerin ağırlıklı olduğu birikim noktaları labirenti andıran görüntülerle birlikte zenginleşiyor. Doğal güzelliklere ek olarak bir de kümbetlerin bulunduğu bölge her geçen yıl daha da fazla turist akınına uğruyor. Yaylanın yazı ve kışının ayrı güzellikler olduğunu da hatırlatalım.

PERŞEMBE YAYLASINDA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

GÖLET

Perşembe Yaylasındaki yerleşim yerinden mendereslere doğru giden yolun kenarı boyunca uzanan büyük bir gölet bulunuyor. Yaylaya bakan tarafında birçok mesire alanı bulunan göletin çevresinde yürüyüş parkuru bulunuyor. Gölün bulunduğu yeri gezerken sık sıkta dinleme bankları bulunuyor. Etrafı başarılı şekilde tertip edilip ağaçlandırılmış gölet ve çevresi gerçekten de çok temiz tutulmakta. Ayrıca göl üzerinde pedallı yunuslara binme şansınız da bulunuyor.

MENDERESLER

Menderesleri görmeye gitmek için iki alternatifiniz bulunuyor. Birincisi yürümek ikincisi ise aracınızla gitmek. İlk olarak aracınızla en kolay nasıl gidileceğinden bahsedelim. Yayla evlerini arkanıza aldığınızda göl sağında kalan noktadan devam ettiğinizde menderesleri yukarıdan izleyebileceğiniz alana çıkıyorsunuz. Burası mendereslerin en güzel göründüğü yer. Özellikle yaz aylarında suyu azalan mendereslerin görüntüsü aşağı inildikçe kaybolmakta. Aracınızla eğer mendereslerin yanına gitmek istiyorsanız yola devam edip araziye inmeniz gerekiyor. Bu yol yerine gölün solunda kalan yoldan da devam edip mendereslerin yanına inebilirsiniz.

Menderesleri yürüyerek gidip görmek isterseniz, gölün sağında kalan yürüyüş parkurunu bitirdikten sonra araziden düz devam ettiğinizde tam olarak mendereslerin yanına ulaşıyorsunuz. Birçok ziyaretçi menderesleri yukarıda görüp gidiyor olsa da meraklı olanlar aşağı da inmekte. Mendereslerin iç kısımlarında dolaşmaya kalkarsanız bazen iki menderesin birleştiği noktada kalıp geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple mümkün olduğu kadar menderesleri en dış kısmından izleyerek dolaşmanızı tavsiye ederiz.

ÇİSELİ ŞELALESİ

Ordu ilinde iki adet Çiseli Şelalesi bulunuyor. Bir tanesi Karaoluk beldesinde yer alan ve daha önceki Ordu yazımızda anlattığımız şelale Karaoluk Çiseli Şelalesi diğeri ise Gökçebey deresinin oluşturduğu Perşembe Yaylasındaki Çiseli Şelalesi oluyor. Çiseli Şelalesine gitmek için yaylayı arkanıza aldığınızda gölün solunda uzanarak giden yolu takip etmeniz gerekiyor. Çiseli Şelalesinin yaylanı merkezine olan mesafesi 5 kilometre olsa da yolun asfalt olmaması sebebiyle araçla gidiş yaklaşık 15 dakika sürebiliyor.

Şelaleye gitmek için yürüme alternatifini kullanmak istiyorsanız mendereslerin yanından arazide yürüyerek devam etmeniz gerekiyor. Suyun genişleyip nilüferler oluşturduğu kısma geldiğinizde içeri dönen bir yol karşınıza geliyor. Bu yolu gördüğünüzde solunuzda kalan anayola çıkıp devam etttiğinizde yaklaşık 7-8 dakika içerisinde şelalenin bulunduğu kısma geliyorsunuz.

Şelaleye ulaşmak için şelalenin bulunduğu noktaya gelmeniz yetmiyor. Doğal bir patika şeklinde inen kısımda dolanarak aşağı inmeniz gerekiyor. İnişi dikkatli inmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle yaz ayında aşınan toprak ayağınızın altından kayıp gidebiliyor.En aşağı indikten sonra solunuzda bir çeşme kalıyor. Mutlaka tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çeşmenin yanından geçtiğinizde şelale de karşınıza çıkmış oluyor.

Aybastı Çiseli Şelalesi olarak da bilinen şelale yaklaşık 10 metreden aşağı dökülüyor. Genel olarak yosun kaplanmış olan kayaçlardan aşağı akan su üzerindeki duygun su taşıyan mendereslerdeki akış hızının yavaş oluşu sebebiyle çok fazla materyal taşıyor. Bu yüzden şelalenin döküldüğü havuz çok da temiz görünmüyor. Bu su daha sonra çevresinde yükselmiş olan yemyeşil bir ormanın içerisine doğru akıyor.

EMİR KÜMBET TÜRBESİ VE ŞEHİTLİK

Perşembe Yaylasında çok önemli bir tarihi anekdot bulunuyor. 1105 yılında Anadolu Türk yerleşimi devam ederken Danişment Gazi , Trabzon Rum Devletine karşı büyük bir savaş veriyor. Buradaki savaşta ordu komutanı Emir Kümbet ile 6000 asker şehit düşüyor. Anadoludaki varlığımız için verilen bu savaşta hayatını kaybeden atalarımız için yapılan bu şehitlik de yayladaki en önemli ziyaret noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

PERŞEMBE YAYLASINDA KONAKLAMA

Perşembe Yaylasına olan ilginin artması sebebiyle bölgedeki konaklama imkanlarının artırılmasına yönelik yöre halkı bir çok girişimde bulunmaya başlamış. Bölge yeni yapılaşmanı olmadığı bir nokta olduğundan dolayı yeni yapı inşa edilememekte olduğundan çözümü yine halk bulmuş. Bölgedeki yayla halkı kendi evlerini veya eski konaklarını restore edip turizme kazandırmaya başlamış. Böylelikle yöreye gelen misafirler konaklamak istediklerinde de epey bir alternatife sahip olmuş.

Ağırlıklı olarak butik otel konseptinde bulunan yayla konaklamalarında rezervasyonlarınız yerlerin kısıtlı olması sebebiyle önceden yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bölgedeki konaklama noktaları arasında turizme kazandırılımak adına tekrardan dizayn edilmiş eski bir konak bulunuyor. Eğer yaylada gece kalmak isterseniz Taş Konak Butik Otel size yaylanın en güzel noktalarından birinde bir yaylalı gibi ağırlıyacaktır. Eğer bir karavancıysanızdanız da göletin hemen üzerinde bir karavan kamping alanı da bulunuyor.

PERŞEMBE YAYLASINDAKİ İMKANLAR

Perşembe Yaylası, yayla denilince akla gelen birçok noktadan imkan bakımından daha zengin durumda. Fırınından kasabına, marketlerinden kafeteryalara kadar azar azar ama her gereksiniminizi karşılabilecek durumda sizleri bekliyor. Ayrıca bölgede doğal turlar yapmak isteyenler içinde tur firmaları mevcut. Yaylada herhangi bir eksiklik hissetmeyeceğinizi ama bir yandan da doğa ile iç içe olabileceğinizi söyleyebiliriz. Son olarak eklemek gerekirse yaylada Perşembe günleri bir de pazar kuruluyor. Pazar yeri ise göl kıyısına inen yol üzerinde yan yana bulunan camilerin sağında kalan sokak boyunca kuruluyor. Pazar yerinde ise yöresel ürünlerden gözleme tezgahlarına kadar birçok çeşit bulunuyor.

PERŞEMBE YAYLASINA NASIL GİDİLİR?

Perşembe Yaylasına gitmek için tek alternatifiniz karayolu ile gitmek. Yaylaya en yakın havalimanı Ordu-Giresun havalimanı olmasına karşın yaylaya olan mesafesi 2.5 saat. Onun dışındaki en yakın havalimanı ise Sivas havalimanı olup yaylaya olan mesafesi 3.5 saat. Yaylaya gidiş alternatifleri ise şöyle, eğer Ordu'nun doğusundaki sahil şeridinden gelecekseniz Fatsa'nın girişindeki Aybastı-Gaga Gölü-Çamaş tabelasından içeri girmeniz gerekiyor. Ordunun batısından geliyorsanızda Fatsa'nın çıkışından aynı noktaya gelmelisiniz. Eğer yolunuz Doğu Anadolu Bölgesinden geliyorsa Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ana yoldan ayrılıp yayla yoluna girmeniz gerekiyor. Eğer Amasya yönünden geliyorsanız Çayırpınar kavşağından yayla yoluna bağlanabilirsiniz. Perşembe yaylasının bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- Ordu 105 km

- Samsun 180 km

- Sivas 230 km

- Amasya 190 km

- Erzincan 260 km

- Ankara 500 km

- Adana 700 km

- İstanbul 860 km

- İzmir 1220 km