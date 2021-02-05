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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar

MİT tarafından düzenlenen operasyonla Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 2'si tutuklu 3 sanığa, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi
 05 Şubat 2021 17:05
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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, sanıklara "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu sanıklardan Osman Özpınar'a 10 yıl ve İbrahim Akbaş'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Adnan Demirönal'ı ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, iddianame ve mütalaada haklarında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza istenen Osman Özpınar ve İbrahim Akbaş'ın suçlarının, "örgüt yöneticiliği" değil, "örgüt üyeliği" olduğunu belirterek bu yönde karar aldı ve verdiği hapis cezalarında alt sınırdan uzaklaşma yolunu seçti.

Heyet aynı zamanda iddianamede sanıklara yüklenen "uluslararası casusluk" suçu yönünden de, isnat edilen suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Karar açıklanmadan önce mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

- Olayın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilmişti.

Sanık Özpınar'a örgütün kendi jargonunda "hicret" görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, sanığın FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedilmişti.

- FETÖ elebaşısı sahiplendi

Sanık Osman Özpınar adına kayıtlı GSM hattında ByLock kullanıldığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, sanıkların Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Özpınar'ı sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması ve yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verilmişti.

Sanıklardan İbrahim Akbaş'ın da FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı belirtilmişti.

Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, sanığın Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap artırımına gittiği vurgulanmıştı.

Sevk yazısında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanıktan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu aktarılmıştı.

- Demirönal sözde Gabon "ülke imamı"

Sanık Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, bu sanığın da Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılmıştı.

Sevk yazısında sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon'da terör örgütü yönetici pozisyonunda örgütsel faaliyette bulundukları ve uluslararası casusluk yaptıkları belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Anadolu Ajansı
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