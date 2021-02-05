1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.
 05 Şubat 2021 17:09
+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugün saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacağı hatırlatıldı.

Daha önce çıkarılan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+gel al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yarın ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."

- Online sipariş firmaları 10.00-00.00 saatleri arasında siparişlerini teslim edebilecek

Açıklamada, online sipariş firmalarının da bugün, yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında siparişlerini teslim edebileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı buralardan öğrenebilirsiniz
05 Şubat 2021 15:44		 2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
05 Şubat 2021 15:32
PTT'den Sevgililer Günü'ne özel yüzde 25 indirim
05 Şubat 2021 15:31		 Bakan Pakdemirli, hamsi avcılığında kısıtlamanın kalkacağı tarihi açıkladı
05 Şubat 2021 15:18
Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
05 Şubat 2021 14:50		 Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05 Şubat 2021 12:52
'Reform çalışmaları son noktaya, olgunlaşma noktasına geldi'
05 Şubat 2021 12:34		 OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
05 Şubat 2021 11:47
Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
05 Şubat 2021 11:24		 2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
05 Şubat 2021 10:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 7. sıraya yükseldi17:51 - Twitter, Bakan Soylu'nun iki paylaşımını daha kısıtladı17:48 - FETÖ medyası bu sitelere ortak manşet attırdı17:43 - Numan Kurtulmuş'tan tartışılan fotoğrafa ilişkin açıklama17:38 - Çeyrek altın 650 TL barajında17:36 - Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 6'ya çıktı
17:33 - Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında17:32 - Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' istifası17:23 - MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında17:15 - ABD Büyükelçisinden, Bakan Soylu'nun 15 Temmuz açıklamalarına cevap17:09 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması17:05 - Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar
17:03 - Osmanlı'nın kurulduğu eski Bilecik ve yeni gelişen Bilecik birleşecek16:58 - Başkentin 'Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı16:42 - Görüntüler tepki çekmişti! Fırının faaliyetleri durduruldu16:38 - İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı16:32 - Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
16:29 - Yeğenini öldürüp komşusunun arazisine gömdü sonra pişman olup teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı
2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
büyü yapmak 3
anket 1
doru 3
blöf yapmak 2
disiplinsiz olmak 1
bozkırın tezenesi 1
sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 6
Twitter sansürleri 3
Müzeyyen Senar 2
SON İLANLAR
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam