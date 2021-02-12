Yönetici Atama Yönetmeliği özelinde MEB, proje okulları yönetmeliğini kaldıracak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin tam metni için buraya tıklayın.

Yönetmeliğin karşılaştırmalı madde cetveli için buraya tıklayın. Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık için buraya tıklayın.

Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası (ç) bendinde;

"(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak, şartları aranır." hükümleri bulunmaktır.

Bu hükümler kamuoyunda tüm Fen Liseleri proje okulu olduğundan proje okullarına yönetici atama, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile mi yapılacak, proje okulları yönetmeliği kaldırılacak mı sorularını akıllara getirdi.

Peki; Proje Okullarına yönetici atama Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile mi yapılacak?

Ebetteki ki hayır çünkü Proje okullarına yönetici atama Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile yapılmakta olup bu yönetmelik halen yürürlüktedir.

İşte o maddeler;

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 9 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 10 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a)Müdür olarak görev yapmış olmak.

b)Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c)Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç)Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2)Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a)Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b)Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3)Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.

(4)Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(5)Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(6)Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, görsel sanatlar/resim veya müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor lisesi müdürlerinin beden eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlerinin okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilmesi esastır.

(7)Eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımından ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır."

ESKİ YÖNETMELİKTE SADECE FEN LİSELERİNE YÖNETİCİ OLARAK ATANMAK İSTEYENLERDEN MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VEYA BİYOLOJİ ALAN ÖĞRETMENLERİNE EK PUAN VERİLMEKTEYDİ.

Yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdürlüğe ilk defa görevlendirme" "başlıklı 24. maddesi 2. fıkrası (c)bendindeki; "(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir." hükümlerine göre fen liselerine yönetici olarak atanmak isteyen öğretmenlerden Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerine ek puan verilmekteydi.

YENİ YÖNETMELİKTE FEN LİSELERİNE YÖNETİCİ OLARAK ATANMAK İSTEYENLERE MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VEYA BİYOLOJİ ALAN ÖĞRETMENİ OLMA ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikle bu durum yani fen liselerine yönetici olarak atanmak isteyen öğretmenlerden Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak, şartına dönüştürülmüştür.

PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE FEN LİSELERİNE YÖNETİCİ OLARAK ATANMAK İSTEYENLERDE MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VEYA BİYOLOJİ ALAN ÖĞRETMENİ OLMA ŞARTI ZATEN VARDI

Bu şart zaten proje okulları yönetmeliğinde de bulunmaktaydı şöyle ki; yukarıda yer verdiğimiz proje okulları yönetmeliğinin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 10. Maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri arasından; görevlendirilmesi esastır." hükümlerine göre; proje okulları yönetmeliğinde fen liselerine yönetici olarak atanmak isteyen öğretmenlerden Matematik, Fizik, Kimya Veya Biyoloji alan öğretmeni olma şartı zaten vardı.

Dolayısıyla proje okulları yönetmeliği kaldırılacak mı sorusuna cevaben Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetici atama yönetmeliğine Fen Lisesine yönetici atamaya özel atanma şartları koyduğundan Milli Eğitim Bakanlığı proje okulları yönetmeliğini yürürlükten kaldırmayı planlıyor denilebilir.

Ahmet KANDEMİR