Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında
|05 Şubat 2021 17:33
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Zonguldak'ta 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın 8. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybettiği olayda ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen erkek arkadaşı Bartu C.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Aydoğmuş Sokak üzerindeki bir binanın 8. katından beton zemine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve olay sırasında evde olduğu öğrenilen erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olay sırasında Bartu C.A.'nın kız arkadaşı Özgecan'ı tutamadığı şeklindeki bağrışmasına tanık olduğunu iddia eden bazı tanıklar da savcılık tarafından dinlendi. Tanık ifadelerinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Bartu C.A. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.
Genç kızın cep telefonuna el konulurken erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın polisteki ifadesinde uzun zamandır tanıştıklarını evlilik konusu sırasında tartışma yaşadıklarını söylediği öğrenildi. Bartu C.A.'nın ifadesinde kız arkadaşını atlamak isterken tutamadığı öne sürüldü. Genç kızın babası Kenan Usta da gazetecilere 'Bir erkek; 55 kilogram ağırlığındaki birini nasıl tutamamış. Şüphelerim var' şeklindeki ifadelerinin ardından genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği ekiplerin çalışmalarıyla netleşecek.
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