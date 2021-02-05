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Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' istifası

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, istifa ettiğini açıkladı.
 05 Şubat 2021 17:32
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Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' istifası

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran, istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi'ni destekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' çatlağı meydan geldi.

Gül'ün avukatlık görevini yürüten Latif Cem Baran önceki gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamalarına tepki göstermişti. Babacan'ın "öğrenciler derhal serbest bırakılsın" sözlerine Baran, "Senin bu 'sahte duruşlarını' gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın" yanıtını vermişti.

İSTİFA ETTİ

Avukat Latif Cem Baran bugün de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temel değerleriyle örtüşmediği gerekçesiyle vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile siyasal ve hukuki ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir 'duruş' sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kağıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."
Memurlar.Net
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