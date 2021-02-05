FETÖ medyası bu sitelere ortak manşet attırdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili "Tweetlerini yayan sahte hesap ordusu var" haberlerinin arkasından FETÖ operasyonu çıktı. FETÖ'nün talimatıyla açılan sahte hesaplarla önce Altun'un paylaşımlarına yorum yaptırıldı, ardından o yorumlar 'trol ağı' denilerek ifşa edildi. Peşinden de Altun hedef gösterildi. İlk olarak FETÖ'nün internet sitelerinden yayılan bu haber, kelimesi kelimesine Cumhuriyet, Halk TV ve TELE1 gibi yayın organlarında kendine yer buldu.
|05 Şubat 2021 17:48
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Bugün birçok yayın organında "Fahrettin Altun'un troll ordusu ifşa oldu", "Fahrettin Altun'a destek veren sahte hesaplar deşifre oldu" gibi başlıklarla yer alan haberlerin arkasından FETÖ operasyonu çıktı.
Haberlerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı "Boğaziçi'nde neler oluyor?" adlı videonun, yine Altun tarafından kurulan sahte hesaplarla yayılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Organize kumpas nasıl deşifre oldu?
Yapılan incelemelerde, ilk olarak FETÖ'nün talimatıyla sahte 5 hesap kurulduğu belirlendi. Ardından bu hesaplardan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımlarına yorum yaptırıldığı, daha sonra yorumların 'trol ağı' denilerek ifşa edildiği tespit edildi.
Altun'un hedef gösterilmesinin ardından FETÖ'ye ait Aktif Haber ve AHVAL gibi sitelerde yayımlanan haberler, Cumhuriyet, T24, Birgün gibi operasyon medyasında da birebir kelimelerle kendine yer buldu. Sahte hesapların, algı operasyonunun ardından kapatıldığı belirlendi.
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