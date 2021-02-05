Twitter, Bakan Soylu'nun iki paylaşımını daha kısıtladı
Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki paylaşımı hakkında kısıtlama getirdi.
|05 Şubat 2021 17:51
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Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki paylaşımı hakkında kısıtlama getirdi.
Kısıtlama getirilen iki twit; Bahçeli'nin twitlerine getirilen kısıtlamayı ve twitter'ın LGBT'ye karşı tutumunu eleştiriyordu.
Terör örgütlerine ve sapkın LGBTye koruma kalkanı oluşturan Twitter;Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,
demokrasinin kimyasını,
huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.
Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...
Sn Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz... pic.twitter.com/oNvOR9B79ASüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
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