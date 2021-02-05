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Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 7. sıraya yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi , 2021 yılının birinci yarısına ilişkin Avrupa ülkelerindeki asgari ücretin satın alma gücü verilerini açıkladı. Asgari ücretin satın alım gücü paritesinde 19 Avrupa ülkesi ve ABD, Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye'nin puanı 979,84'dan 1191,09'a yükseldi
 05 Şubat 2021 17:58
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Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 7. sıraya yükseldi

Türkiye'deki asgari ücret avro bazında Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında düşük kalmasına rağmen asgari ücretin satın alım gücü paritesine bakıldığında (PPS) Türkiye, ABD'nin dahil olduğu 26 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada yer aldı.

Türkiye'de 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577,5, net ise 2 bin 825,9 lira olarak belirlenmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 yılının birinci yarısına ilişkin Avrupa ülkelerindeki asgari ücretin satın alma gücü verilerini açıkladı.

Türkiye, asgari ücretin satın alım gücü paritesine göre ABD'nin dahil olduğu 26 ülke içinde 7. sırada bulunuyor.

Eurostat'ın tahmini verilerine göre Türkiye'de asgari ücretin satın alma gücü standardı 1191,09 puan. Bu da Türkiye'yi Avrupa'da 26 ülke içinde 7. sıraya yerleştiriyor. 2020'nin ikinci döneminde Türkiye'nin puanı 979,84 puanla 11.sırada yer alıyordu.

- Lüksemburg ve Almanya zirvede

Sıralamanın zirvesinde 1668,43 puan ile Lüksemburg bulunurken Almanya 1503,59 ile ikinci sırada. Bu ülkeleri sırasıyla 1444,28 puan ile Hollanda, 1411,83 puan ile Belçika ve 1370,33 puanla Fransa takip ediyor.

- Arnavutluk ve Karadağ en altta

Asgari ücretin satın alma gücü sıralamasında en altta 423,81 puan ile Arnavutluk yer alıyor. Bu ülkeyi 581,22 puanla Karadağ, 623,1 puanla Bulgaristan ve 642,3 puanla Letonya izliyor.

Asgari ücretin satın alma gücü puanında Yunanistan 878,68 puan alırken, Portekiz 885,94 ve ABD'de 879,83 olması dikkati çekiyor.

- 16 Avrupa ülkesi Türkiye'nin gerisinde

Eurostat'ın sıralamasına bakıldığında 16 Avrupa ülkesinde asgari ücretin satın alma gücünün Türkiye'den düşük olduğu görülüyor.

AB üyesi olmayan Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan da eklendiğinde 26 ülke içerisinde 19 ülke Türkiye'nin gerisinde kalıyor.

Satın alma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilip uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor. Bu pariteden yola çıkarak satın alma gücü standardı hesaplanıyor. Bu standart, ülkeler arası karşılaştırma yapmaya imkanı veriyor.

AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor. AB içerisinde asgari ücret en düşük 332 avro ile Bulgaristan'da ve en yüksek 2 bin 201 avro ile Lüksemburg'da uygulanıyor.

Asgari ücret uygulanmayan AB ülkeleri ise Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerde ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.

Anadolu Ajansı
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