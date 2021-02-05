Hasta ve vefat eden sayısı düne göre azaldı
|05 Şubat 2021 19:03
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Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya ulaştı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 620 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
Test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, vefat sayısı 26 bin 577, ağır hasta sayısı 1423 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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