1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten 'özel bakım merkezi' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Tunceli Valiliği, bedensel engelli vatandaşların kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
 05 Şubat 2021 18:45
+Aa- Yazdır
Valilikten 'özel bakım merkezi' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Tunceli Valiliği, bedensel engelli vatandaşların kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında ilimizde faaliyet yürütün, bedensel engelli vatandaşlarımızın kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Özel bir bakım merkezi çalışanlarından birinin PCR testi pozitif çıkması nedeniyle söz konusu bakım merkezinde 20 Kasım 2020 tarihinde ve sonrasında genel Covid-19 taramaları yapılmıştır. Taramalar sonucunda engelli vatandaşlarımızdan ve bakım merkezi personellerinden pozitif vakaların çıkması üzerine, PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız ve bakım merkezi personellerimizin Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanmış, tedavileri tamamlanan vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen izolasyon yurduna yerleştirilerek gerekli sağlık ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu süreçte maalesef vefat eden vatandaşlarımızda olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, iyileşen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Konu ile ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müfettiş talep edildiğini, talep doğrultusunda 2 bakanlık müfettişinin ivedi olarak görevlendirildiğini, konuya ilişkin olarak çok yönlü araştırma ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilimizden yeni karantina haberleri geldi
05 Şubat 2021 18:57		 Tepki çeken fırın görüntülerine Bakanlıktan açıklama
05 Şubat 2021 18:50
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
05 Şubat 2021 17:09		 Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı buralardan öğrenebilirsiniz
05 Şubat 2021 15:44
2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
05 Şubat 2021 15:32		 PTT'den Sevgililer Günü'ne özel yüzde 25 indirim
05 Şubat 2021 15:31
Bakan Pakdemirli, hamsi avcılığında kısıtlamanın kalkacağı tarihi açıkladı
05 Şubat 2021 15:18		 Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
05 Şubat 2021 14:50
Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05 Şubat 2021 12:52		 'Reform çalışmaları son noktaya, olgunlaşma noktasına geldi'
05 Şubat 2021 12:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - Bakan Kurum: Seçimler 2023'te olacak19:08 - Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı19:03 - Hasta ve vefat eden sayısı düne göre azaldı18:57 - Üç ilimizden yeni karantina haberleri geldi18:50 - Tepki çeken fırın görüntülerine Bakanlıktan açıklama18:48 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada 3 kamu görevlisine hapis
18:45 - Valilikten 'özel bakım merkezi' açıklaması: Soruşturma başlatıldı18:36 - Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi18:30 - Faik Öztrak: Kongre yapılan illerde vaka sayıları ne kadar arttı?18:26 - Adana'daki FETÖ davasında 3 sanıktan birine hapis cezası18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
18:08 - SGK Denetmenleri derneğinden belediye başkanına tepki18:04 - Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor17:58 - Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 7. sıraya yükseldi17:51 - Twitter, Bakan Soylu'nun iki paylaşımını daha kısıtladı17:48 - FETÖ medyası bu sitelere ortak manşet attırdı
17:43 - Numan Kurtulmuş'tan tartışılan fotoğrafa ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
OHAL Komisyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Huzur 1
Alkarısı 1
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 2
sabah elinizde kına ile uyanmak 5
Yılana benzeyen biber 1
maaş 1
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
sonsuzluk 1
Ölüm acısı 3
üç aylar 2
SON İLANLAR
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam