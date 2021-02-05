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Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Daire, 6 sanığın beraatine hükmetti
 05 Şubat 2021 18:48
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Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı davada 3 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında tutuklu olan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe ve taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Daire Başkanı Şakir Aktı, esas hakkındaki mütalaaya karşı taraf avukatlarına ve sanıklara söz verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, yargılamayla, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek "profesyonel siyasi suikast"ın bir bölümünün dava konusu edildiğini belirtti.

Suikastın FETÖ tarafından planlandığını vurgulayan Yavuz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin içerisine karbonmonoksit enjekte edildiğini, uçaklar tarafından oluşturulan türbülansla helikopterin düşürüldüğünü savundu.

Yavuz, "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamıyla 158 kez görüşen Ali Armağan tarafından havada operasyonun yönetildiği, helikopterin Nurhak Dağı'nda suikasta uğratıldığı yeni elde edilen deliller arasındadır." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında önemli değerlendirmelere yer verdiğini ifade eden Yavuz, Akdoğu haricindeki tüm sanıkların cezalandırılmalarını ve cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Bir kısım katılanlar vekili Avukat Selami Ekici ise yaşanan olayda FETÖ'nün varlığını uzun yıllardır dile getirdiklerini, o dönemde kendilerinin "komplocu" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Ekici, sanıkların görevlerini yerine getirmediğini ileri sürdü.

Avukat Kerami Gürbüz, sanıkların "taksirle adam öldürme" suçundan ceza almaları gerektiğini kaydetti.

Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden sanık Gürsel Aktepe, "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar Hüsamettin Bulut ile Süleyman Akdoğu da beraatlerine karar verilmesini istedi.

- Cezada indirim yapılmadı

Savunmaların tamamlanmasıyla karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyetinin kararı Daire Başkanı Aktı tarafından açıklandı.

Sanıklardan dönemin Kahramanmaraş Valisi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Çelikbilek'e Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257/1. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada sanıkların fiilden sonraki davranışlarını göz önünde bulundurarak TCK'nin 62/1. maddesindeki indirimi uygulamadı.

Mahkeme heyeti, bu sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlenmeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hükmolunan hapis cezalarının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Heyet, diğer sanıklar Akdoğu, Bulut, Aktepe, Keskinkılıç, Kalkan ve Güngör'ün, beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrasında FETÖ'den tutuklu bulunan Aktepe'nin salondan jandarma eşliğinde çıkarılmaya çalışıldığı sırada üzerine yürüyen bir kişi, güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı
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