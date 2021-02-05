Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı. Polislerle sokak hayvanları arasındaki dostluk yürekleri ısıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) projesi kapsamında Başakşehir'de sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yaptı. Can dostlarına mama dağıtımının yapıldığı etkinliğe Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Tuba Özbilgin, "İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen HAYDİ projesi kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte sokak hayvanlarımıza mama dağıtımı yaptık. Minik dostlarımız bizim için büyük bir öneme sahip. İlgiye, sevgiye ve mutluluğa ihtiyaçları var. Ekiplerimizin katılımıyla hem sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık hem de keyifli bir zaman geçirdik" diye konuştu.