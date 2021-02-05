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Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü asker, 1'i sivil 4 şüpheli tutuklandı.
 05 Şubat 2021 19:37
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Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü asker, 1'i sivil 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1'i sivil olmak üzere 4 şüpheli hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti. 4 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, asker şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıklama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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