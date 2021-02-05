Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında 1 hafta boyunca silah taşınmasına kısıtlama getirildi.
|05 Şubat 2021 21:27
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında 1 hafta boyunca silah taşınmasına kısıtlama getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanamaması için 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında meskun mahallelerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınmaması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır."
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