Öğrencilerin salgınla sınavı: Avrupa ülkelerinde uygulama nasıl?

Küresel salgın nedeniyle "okul öncesi", "ilk ve orta dereceli okullar" ile "üniversite" eğitiminde her ülke farklı uygulamalara gitti.

En dikkat çekici örnekler ise Avrupa ülkelerinde görüldü.

Bazı ülkeler, bölgelerdeki Covid-19 yoğunluğuna bağlı olarak "haritalandırma "uygulaması başlattı, yani; Corona virüs salgınının "ne kadar etkilediği göz önüne alınarak" yüzyüze veya çevrimiçi eğitime geçildi.

İtalya ve Yunanistan'da uygulanan bu modelde; vaka sayısı yüksek kırmızı bölgelerde çevrimiçi, vaka sayısı düşük kırmızı bölgelerde ise yüzyüze eğitim veriliyor.

Bazı ülkeler ise "takvimlendirme" ile dönüşümlü eğitim sistemi uyguluyor. Örneğin Sırbistan'da lise öğrencileri bir hafta yüz yüze, bir hafta uzaktan eğitim alıyor.

Ortaokullarda öğrenciler haftada üç gün yüz yüze eğitim görüyor, haftada iki günse uzaktan eğitim alıyor.

İlkokullarda sınıfın yarısı okula sabah gidiyor, diğer yarısı öğleden sonra.

Belçika da benzer sistemi uygulayan ülkeler arasında. Bu ülkede anaokulu ve ilkokullar açık. Ancak Ortaokul ve Lise öğrencileri ile Üniversitelerde haftanın belirli günlerinde yüzyüze eğitim uygulanıyor.

Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Avusturya uzaktan eğitime ağırlık veren ülkeler arasında başı çekiyor.

Hollanda ve Avusturya'da okulların açılacağı tarih 7 Şubat, Almanya'da 14 Şubat, Birleşik Krallık'ta ise Mart ayı başı olarak öngörülüyor.

İspanya ve Fransa'da ulusal karantina ilan edilmesine karşın kreşler, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime devam edildi. Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemine geçildi ama yüz yüze eğitime tekrar dönüldü.