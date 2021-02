Arnavutluk'ta FETÖ'ye kara para aklama soruşturması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla ilgili Arnavutluk'ta başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Arnavutluk'taki temaslarının ikinci gününde ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrindeki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret eden Şentop, 2012 yılından beri hizmet veren merkez hakkında Müdür Zafer Kıyıcı'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi'nin daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, Ruçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile görüştüğünü anımsattı.

Şentop, bu ziyaretin 6-7 Ocak 2021'de Rama'nın Türkiye'ye ziyareti ve imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın hemen akabinde gerçekleşmiş olmasının önemine değindi.

Bu tür üst düzey siyasi ziyaretlerin yol açıcı yönleri olduğunu belirten Şentop, "Bu ziyaretlerden sonra farklı düzeylerde bu ziyaretlerin kapsamında başka ziyaretler ve irtibatlar gerçekleşecektir. Arnavutluk kardeş ve dost ülkemiz bizim. Yaklaşık 30 yıldan beri çok yakın ilişkilerimiz ve her yıl, her geçen gün daha da artan sıcak münasebetlerimiz var her alanda. Bunların daha gelişmesi için de hep beraber gayret içerisinde olacağız. Bu konuda gerek Türkiye gerek Arnavutluk makamları bir kararlılık içerisindedir daima." diye konuştu.

Arnavutluk'ta başta olmak üzere Balkanlar'da FETÖ yapılanmasıyla ilgili bilgi ve duyumlarının olduğunu vurgulayan Şentop, bunlarla ilgili bazı tedbirlerin alındığını söyledi. Burada Türkiye tarafından aranan, iadesi istenen şahısların bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bunlardan iade edilenler oluyor, oldu zaman içerisinde. Ancak biz bu yapılanmanın, Fetullahçı Terör Örgütünün uluslararası, yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz. Bunun birinci hedefi zarar vermek bakımından Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde ve o ülkelerin güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Buna dair bizim yapmış olduğumuz soruşturmalarda, yargılamalarda Türkiye'de ortaya çıkan bilgiler var, belgeler var. Bunları da mevkidaşlarımızla paylaşıp değerlendiriyoruz.

Arnavutluk'ta da önemsenecek miktarda, sayıda şahıs ve kuruluş var. Eğitim, medya, sivil toplum kuruluşu ve şirketler çerçevesinde örgütlenmiş yapı. Tabii bütün bu legal yapılanmalar tırnak içerisinde aslında onların gerçek amaçlarını, gerçek faaliyetlerini gizleyen yapılardır. Nitekim Arnavutluk'ta da başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü de biliyorum Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili. Tam isabetle ortaya konulmuş bir soruşturma adıdır bu. Hakikaten onların başta ekonomik kaynaklar olmak üzere her türlü şeyi gerçek amaçları için kullanırken, eğitim kurumu, medya, STK gibi yapılanmaları da birer maske şeklinde faaliyetlerini örtmek, gizlemek için kullandıklarını biliyoruz. Biz bunları, elimizdeki bilgileri arkadaşlarla, burada yetkililerle de paylaştık."

FETÖ'nün başta Arnavutluk olmak üzere faaliyet gösterdikleri her ülkede ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Şentop, başka ülkelerin bu örgütten zarar görmesini arzu etmediklerini dile getirdi.

Şentop, "İkaz ettik. Bu konuda prensip olarak hemfikir olduklarını müşahede ediyoruz memnuniyetle, ancak fazla gecikmeden gerekenlerin yapılmasını da tekrar dile getirmiş olduk." diye konuştu.