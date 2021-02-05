1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 62 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 57 zanlı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. 65 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu, diğer şüpheliler ile ilgili işlemler devam ediyor
 05 Şubat 2021 21:59
+Aa- Yazdır
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 62 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 294 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler yapılanması" içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si "mahrem abi", 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplamda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sonucunda 292 asker arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6'sı emekli 1'i görevde, 1'i ihraç 8 yüzbaşı, 3'ü emekli 29 üsteğmen, 2'si görevde 5 teğmen, 11'i görevde 20 astsubay ve 3'ü görevde 5 uzman çavuş ve 211 askeri okul öğrencisi bulunuyordu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklanırken, 57 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca 65 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Diğer şüpheliler ile ilgili işlemler ise devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
05 Şubat 2021 22:33		 Arnavutluk'ta FETÖ'ye kara para aklama soruşturması
05 Şubat 2021 21:49
Adana'daki FETÖ davasında 3 sanıktan birine hapis cezası
05 Şubat 2021 18:26		 Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar
05 Şubat 2021 17:05
İhraç öğretmene FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Şubat 2021 16:24		 KKTC'den gemiyle gelen 3 FETÖ şüphelisi muvazzaf asker tutuklandı
05 Şubat 2021 16:13
Gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
05 Şubat 2021 15:57		 Kadıköy'de gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'i terör gruplarıyla ilgili
05 Şubat 2021 10:27
Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
05 Şubat 2021 10:18		 'Komiser yardımcılığı' sınav usulsüzlüğünden 48 gözaltı
05 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - 8. kattan düşerek ölen Ayşe Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi22:33 - Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama22:28 - TIR'ın çarptığı otomobildeki hemşire hayatını kaybetti22:25 - Türkiye'de 2020'de en çok bunlar şikayet edildi?22:21 - DSÖ: 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı22:10 - Bakan Selçuk: Aşama aşama tüm öğretmenler aşılanacak
21:59 - İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 62 tutuklama21:57 - Dört ilimizden yeni karantina haberleri geldi21:49 - Arnavutluk'ta FETÖ'ye kara para aklama soruşturması21:45 - Öğrencilerin salgınla sınavı: Avrupa ülkelerinde uygulama nasıl?21:34 - 77 Azerbaycan askeri, SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı21:27 - Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı
21:23 - Sibel Can'ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf kararı bozdu21:19 - Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması21:15 - Almanya, korona nedeniyle Liverpool'un girişine izin vermedi21:07 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı20:50 - İş makinesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
20:40 - Türk bilim insanları, IGM hastalığını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklaması sonrası dolar 7 TL sınırında
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Abdullah Gül cephesinde 'Boğaziçi' istifası
MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı
2021 Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınav ilanını yayımladı
Tepki çeken fırın görüntülerine Bakanlıktan açıklama
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı artıyor
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kripto parayla Starbucks'tan kahve alabileceğimiz gün 1
bal kabağı 3
para 2
dünyadaki aktif yanardağlar 1
Kamu yönetiminde şeffaflık 1
adamını bulmak 2
Twitter sansürleri 3
ayça bingöl 1
budama makası aşı bıçağıyla gezen insan 1
altın elbiseli adam 3
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam