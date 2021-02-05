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Bakan Selçuk: Aşama aşama tüm öğretmenler aşılanacak

Bakan Selçuk: Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.
 05 Şubat 2021 22:10
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Bakan Selçuk: Aşama aşama tüm öğretmenler aşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Yüz yüze eğitimde alınan önlemler

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifakası aldı.

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

Okullar ne zaman açılacak

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz.
Memurlar.Net
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