Bakan Selçuk: Aşama aşama tüm öğretmenler aşılanacak
|05 Şubat 2021 22:10
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;
Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.
Yüz yüze eğitimde alınan önlemler
Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifakası aldı.
Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.
İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.
Okullar ne zaman açılacak
Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.
Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den unvan değişikliği sınavı hakkında yeni duyuru
05 Şubat 2021 14:34
|2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
05 Şubat 2021 10:39
|MEB'den yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi
04 Şubat 2021 21:00
|MEB'den öğrenciler için yeni uygulama: Özelim Eğitimdeyim
04 Şubat 2021 17:40
|Yüz yüze eğitim öncesi okullarda alınması gereken önlemler belirlendi
04 Şubat 2021 16:02
|MEB bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor
04 Şubat 2021 15:03
|Meslek liselerinde denizcilik eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı
04 Şubat 2021 13:14
|Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor
04 Şubat 2021 11:55
|'LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık'
04 Şubat 2021 10:26
|Mesleki ve teknik eğitim kurumları salgınla mücadelede üretim üssü oldu
03 Şubat 2021 13:12