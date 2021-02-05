TIR'ın çarptığı otomobildeki hemşire hayatını kaybetti
|05 Şubat 2021 22:28
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Kaza, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. 38 RA 310 plakal otomobili ile görev yaptığı Şanlıurfa'dan Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesini ziyarete gelen hemşire Habibe Keser, otoyoldaki dinlenme tesisine girmek için otomobiliyle yavaşladı. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı TIR, iddiaya göre yolun sağında yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazada otomobil sürücü Habibe Keser ile araçta bulunan aile fertlerinden Melisa K. (24) ve Kumsal K. (4) ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulanslarlarla hastaneye kaldırılan yaralılardar Habibe Keser, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Kumsal K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Hayatını kaybeden Habibe Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı, yaklaşık 25 yıllık hemşire olduğu öğrenildi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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