Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
|05 Şubat 2021 22:33
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Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A'nın işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatılmış, operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A. gözaltına alınmıştı.
Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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