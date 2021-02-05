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Erdoğan'dan 'geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık"
 05 Şubat 2021 22:40
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Erdoğan'dan 'geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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