6 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
6 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları.
|06 Şubat 2021 00:05
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Törenine katılacak.
(İzmir/12.30)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Törenine katılacak, Malatya Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek brifing alacak. Karaismailoğlu, Tohma Köprüsü açılış törenine katıldıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Malatya/10.30/11.30/14.00/15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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