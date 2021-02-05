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Okul yöneticisi olmak isteyenlere 'Eğitim Yönetimi Sertifikası' şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından "Eğitim Yönetimi Sertifikası" talep edilecek
 05 Şubat 2021 23:02
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Okul yöneticisi olmak isteyenlere 'Eğitim Yönetimi Sertifikası' şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak isteyenlerden "Eğitim Yönetimi Sertifikası" istenecek.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimi alanında düzenlenecek program sonucunda alınan ve 8 yıl geçerli olan Eğitim Yönetimi Sertifikası'na sahip olması gerekecek.

- Yazılı sınav sonuçları 3 yıl geçerli olacak

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında hazırlanacak sertifika programı uzaktan veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanabilecek.

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirmede, yazılı sınav puanının yüzde 50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın yüzde 30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanın ise yüzde 20'si dikkate alınacak.

Yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar değerlendirmeye alınmaya hak kazanacak.

Yazılı sınav puanı ile akademik ve mesleki gelişimi, kurum geliştirme deneyimi ve okul geliştirme deneyimine yönelik kriterler üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre en yüksek puan alandan başlamak üzere eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı birden fazla kullanılamayacak.

- Aynı unvanda 4 yılı dolduranlar aynı ya da farklı eğitim kurumları için başvurabilecek

Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda 4 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla görevlendirme başvurusunda bulunabilecek.

Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler ise İl Değerlendirme Komisyonu tarafından akademik ve mesleki gelişimi, kurum geliştirme deneyimi ve okul geliştirme deneyimine yönelik kriterlerle belirlenen puanlar dikkate alınarak yapılacak.

- Müdür başyardımcılıklarının yeniden işlevsel konuma getirilmesi planlanıyor

Halen yönetici olanların yeniden başvuruda bulunmak istemeleri halinde 4 yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekiyor.

Sertifika programına katılmayanlar ile katılıp program sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olamayanların yöneticilikleri 4 yıllık görev sürelerinin ardından sona erecek.

Sertifika şartı, yönetmeliğe göre ilk defa düzenlenecek "Eğitim Yönetimi Sertifika Programı"nın kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmayacak.

Yönetmelikle müdür başyardımcılıklarının yeniden işlevsel konuma getirilmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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