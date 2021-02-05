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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya ulaştı.
 05 Şubat 2021 23:24
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 620 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, vefat sayısı 26 bin 577, ağır hasta sayısı 1423 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sokağa çıkması kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 1 milyon 320 bin kişiye 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını bildirdi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği tarafından yapılan değerlendirmede, küresel salgına yol açan Kovid-19'un mutasyon sonucu farklılaşan üç ayrı varyantının, hastaneye yatış ve ölüm hızını artırabileceği belirtilerek, çok sayıda insanın aşılanması sağlanıncaya kadar bu varyant virüslerin yayılımlarını önlemek için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı cinsinin hepatit aşısına benzerliği nedeniyle gebelik esnasında ya da emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğini bildirdi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, AA'ya yaptığı açıklamada, son bir yıl içindeki sorunlar nedeniyle bazı çocukların ağırlığında 8-10 kiloya varan artışlar yaşandığını, çocukların efor kapasitelerinin çok düştüğünü bildirdi.

- Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kastamonu, Bitlis, Konya, Adana, Ardahan, Sinop ve Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 799 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tunceli Valiliği, Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle bir özel bakım merkezine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 35 ev, Osmaniye'de bir apartman ile iki mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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